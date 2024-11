Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hegne/Allensbach

Lkr. Konstanz) Betrunken mit Lkw unterwegs - Zeugen gesucht (15.11.2024)

Allensbach (ots)

Unter erheblichem Alkoholeinfluss ist ein Lkw-Fahrer am Freitagabend durch die Polizei in Konstanz angetroffen worden. Der 53-jährige vermutliche Fahrer einer Scania Sattelzugmaschine, welche zuvor gegen 21:15 Uhr in Hegne auffällig wurde, konnte im Rahmen der Fahndung im Nahbereich seines geparkten Lkw in Allensbach in der Straße "Zum Schwarzenberg" angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Da die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch feststellten, führten sie einen Alkoholtest mit ihm durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille, so dass der 53-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Zudem behielten die Polizisten seinen Führerschein ein. Zeugen, welchen der Sattelzug zwischen Hegne und Allensbach aufgefallen war, werden gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell