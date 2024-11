Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Ford Transit-Fahrer flüchtet nach Betrug in Getränkemarkt vor der Polizei - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte (14.11.2024)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen und Geschädigte zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag zunächst in der Straße "Obere Wiesen" und schließlich auf der Bundesstraße 14 zwischen Rietheim und Balgheim ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr versuchte ein 26-Jähriger in einem Geschäft in den "Obere(n) Wiesen" in betrügerischer Absicht Getränke im Wert von mehreren tausend Euro auf Kommission zu bekommen, die er vorab offensichtlich auf einen falschen Namen bestellt hatte. Nachdem sich die Mitarbeiter einen Ausweis des Mannes vorlegen ließen und die Unstimmigkeit bemerkten, verständigten sie die Polizei. Daraufhin rannte der junge Mann zu seinem Wagen und flüchtete mit der bereits verladenen Ware. An der Kreuzung zur B14 überfuhr er ungebremst die Rot zeigende Ampel und raste in Richtung Balgheim. Die Polizei stellte den Kastenwagen, der auf einem Waldweg zwischen Balgheim und Rietheim steckengeblieben war kurz darauf verschlossen fest. Der 26-Jährige setzte seine Flucht zu Fuß fort. Eine Zeugin teilte kurz darauf mit, dass sie beobachtet habe, wie ein schwarzer SUV mit weißem Aufkleber auf der Heckscheibe in Rietheim eine Vollbremsung machte, ein junger Mann einstieg und das Auto anschließend mit Vollgas in Richtung Dürbheim davonfuhr.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die durch den über die rote Ampel bretternden Ford Transit gefährdet worden sind, sich unter der Tel. 07424 9318-0 zu melden.

