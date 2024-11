Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Verkehrsunfall in Schwenningen (14.11.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Die Kreuzung Birnberg- und Birklestraße ist am Donnerstag, gegen 11:30 Uhr Ort eines Unfalls geworden. An der "rechts vor links" geregelten Kreuzung übersah eine aus der Birnbergstraße in Richtung Stadtmitte fahrende 35-Jährige einen von rechts kommenden 42-jährigen VW-Fahrer. Auf der Kreuzung stieß der Skoda mit dem VW zusammen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell