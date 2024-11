Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, L 181

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsmissachtung mit hohem Sachschaden (14.11.2024)

Hüfingen - L 181 (ots)

An der Einmündung der Straße "In den Riedwiesen" und der Schaffhauser Straße (Landesstraße 181) ist es am Donnerstag, 14.11.2024, gegen 18:30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 35-jähriger Audi-Fahrer missachtete die Vorfahrt einer 69-jährigen Suzuki-Fahrerin und stieß seitlich mit ihr zusammen. Durch den Aufprall in die rechte Seite, drehte der Audi den Suzuki in die gegenüberliegende Leitplanke. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 16.000 Euro.

