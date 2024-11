Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Unfälle auf der Bundesstraße (14.11.2024)

VS-Villingen - B 33 (ots)

Auf der Bundesstraße 33 haben sich am Donnerstag in kurzem Abstand, gegen 6:30 Uhr zwei Unfälle ereignet. Zunächst entging einem 30-jährigen Renault-Fahrer, dass ein vor ihm fahrender 32-Jähriger in einem VW auf Höhe der Auffahrt Vockenhauser Straße bremste. Er fuhr dem Renault auf. Direkt im Anschluss bemerkte eine 47-Jährige die in gleicher Richtung unterwegs war die neue Verkehrssituation und die beschädigten Autos zu spät und stieß mit dem Renault des vorherigen Unfallverursachers zusammen. Ihr Audi wies Beschädigungen im Wert von etwa 10.000 Euro auf. Der Sachschaden am Renault beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Am VW schlagen 1.000 Euro zu Buche. Die Fahrerin des Audis verletzte sich durch den Aufprall zudem leicht und musste mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell