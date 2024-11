Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Homburger Straße/Hauptstraße (14.11.2024)

Eigeltingen (ots)

Insgesamt mehrere tausend Euro Blechschaden sind bei einem Unfall auf der Einmündung der Homberger Straße auf die Hauptstraße am Donnerstagmittag entstanden. Ein 61-jähriger Nissanfahrer bog von der Homberger Straße kommend nach links auf die Hauptstraße ab und kollidierte dabei mit einem von Aach in Richtung Orsingen-Nenzingen fahrenden vorfahrtsberechtigten Toyota eines 55-Jährigen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je mehreren tausend Euro.

