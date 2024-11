Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Betrunkener Radfahrer baut Unfall und flüchtet (14.11.2024)

Radolfzell (ots)

Ein betrunkener Radfahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der Straße "Lippwiesen" einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Der 50-Jährige fuhr mit einem Fahrrad in Schlangenlinien in Richtung Böhringer Straße und touchiert dabei auf Höhe eines Fitnessstudios einen entgegenkommenden Seat Tarracco einer 59-Jährigen. Beim anschließenden Personalienaustausch zeigte der 50-Jährige der 59-Jährigen kurz seinen Ausweis, als diese bei ihm jedoch Alkoholgeruch feststellte und die Polizei informierte, flüchtete der Mann. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Seat entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

