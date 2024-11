Tuttlingen (ots) - Am Mittwochmittag hat sich "Am Seltenbach" in Tuttlingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin verletzt worden ist. Ein 70-jähriger Autofahrer übersah eine 93-jährige Frau, die gerade den Fußgängerüberweg passierte und erfasste sie. Die Frau stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Rettungskräfte versorgten die ...

