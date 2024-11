Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Einbruch in Discounter in der Eisenbahnstraße (14.11.2024)

Radolfzell (ots)

In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in einen Discounter in der Eisenbahnstraße eingebrochen. Gegen 3 Uhr warfen sie eine Scheibe im Kassenbereich mit einem Stein ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Dort öffneten die Täter die Zigarettenboxen.

Bei Betreten oder Verlassen verletzte sich einer der Täter.

Die Ermittlungen zu Diebesgut und Schadenshöhe dauern an.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Aldi beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher(s) geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

