Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin (13.11.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmittag hat sich "Am Seltenbach" in Tuttlingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin verletzt worden ist. Ein 70-jähriger Autofahrer übersah eine 93-jährige Frau, die gerade den Fußgängerüberweg passierte und erfasste sie. Die Frau stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.

Rettungskräfte versorgten die Verletzte vor Ort und brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum.

