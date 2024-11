Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkrs. Tuttlingen) - Eine verletzte Person und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall (13.11.2024)

Aldingen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in der Neuhauser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen bei dem eine Person verletzt worden ist. Ein 18-jähriger Autofahrer kam kurz nach Ortseingang Neuhaus in einer Rechtskurve mit einem VW Tiguan auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Renault Captur einer 55-Jährigen. Die Dame erlitt durch den Unfall Verletzungen. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell