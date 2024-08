POL-PPWP: Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Während einer Sportveranstaltung ist am Sonntagmorgen in der Jahnstraße ein Fahrrad gestohlen worden. Es handelt sich um ein schwarzes Damen-Rennrad der Marke BMC im Wert von mehreren tausend Euro. Wie die rechtmäßige Eigentümerin der Polizei meldete, hielt sie sich wegen eines Radrennens in Queidersbach auf. Gegen 8.15 Uhr musste die 31-Jährige zur Toilette, weshalb sie ...

mehr