Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Rennrad gestohlen?

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Während einer Sportveranstaltung ist am Sonntagmorgen in der Jahnstraße ein Fahrrad gestohlen worden. Es handelt sich um ein schwarzes Damen-Rennrad der Marke BMC im Wert von mehreren tausend Euro.

Wie die rechtmäßige Eigentümerin der Polizei meldete, hielt sie sich wegen eines Radrennens in Queidersbach auf. Gegen 8.15 Uhr musste die 31-Jährige zur Toilette, weshalb sie das Bike kurzzeitig gegen eine Hauswand lehnte und aus den Augen ließ. Als die Frau zurückkam, war das Rennrad weg - und von den Dieben weit und breit nichts mehr zu sehen.

Zeugen, die beobachtet haben, wer sich das Fahrrad in der Jahnstraße schnappte, oder die an anderer Stelle jemanden mit dem Rennrad gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell