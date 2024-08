Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zerstörungswut an Autoscheibe ausgelassen

Kaiserslautern (ots)

Ihre Zerstörungswut haben unbekannte Täter am Wochenende in der Schulstraße an einem geparkten Auto ausgelassen. An dem Pkw, der in Höhe des Hauses Nummer 1b abgestellt war, wurde zwischen Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, und Sonntagmittag, 13 Uhr, die Frontscheibe mutwillig beschädigt.

Als der 68-jähriger Halter zu seinem hellgrauen Range Rover kam, stellte er fest, dass die Windschutzscheibe eingeschlagen wurde - das Glas hatte auf der Beifahrerseite in der unteren Hälfte ein kreisrundes Loch, von dem aus die Scheibe bis an den äußeren Rand hin splitterte.

"Tatwerkzeug" dürfte eine Glasflasche gewesen sein, von der Überreste vor Ort gefunden wurden. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem ist in dem angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat etwas gehört oder gesehen und kann Hinweise auf mögliche Täter geben? Informationen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

