Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diebstahl eines Mopeds - Täter festgenommen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (31.07.2024) entwendeten ein 14-Jähriger und ein 39-Jähriger einen Roller am Proviantbach. Die Polizei nahm die beiden männlichen Personen am Abend fest.

Am gestrigen Abend kontrollierten Einsatzkräfte die beiden männlichen Personen auf dem Roller in der Derchinger Straße. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Roller am Nachmittag entwendet wurde. Die Polizei nahm den 14-Jährigen und den 39-Jährigen fest und stellte den Roller sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 39-Jährigen und übergaben den 14-Jährigen an dessen Erziehungsberechtigten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl eines Rollers gegen den 14- und 39-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell