POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Erkelenz (ots) - Zwischen 7 Uhr und 20.40 Uhr schlugen unbekannte Täter am Sonntag (10. November) an einem auf der Neusser Straße geparkten Kfz eine Scheibe ein und durchsuchten den fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen gingen sie jedoch leer aus. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr