Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Straßenraub

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Am Freitagabend (8. November) wurde ein Jugendlicher Opfer eines Straßenraubes. Der 17-Jährige war gegen 23.20 Uhr zu Fuß auf der Straße Am Mausberg in Richtung Berliner Ring unterwegs, als er kurz vor dem Kreisverkehr auf Höhe eines Parkplatzes von drei bislang unbekannten maskierten Personen angesprochen wurde. Einer der Unbekannten stellte sich vor den jungen Mann, hielt ihm ein Messer vor den Hals und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Geilenkirchener seine Geldbörse herausgegeben hatte, flüchteten die Täter zu Fuß über die Kreuzstraße in unbekannte Richtung. Sie sollen alle männlich und etwa 15 bis 17 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Alle waren schwarz gekleidet, trugen Sturmhauben und waren 165 bis 175 Zentimeter groß. Das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen sucht nun Personen, die die Täter gesehen haben könnten. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell