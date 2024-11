Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Eine Person bei Unfall auf der Bahnhofstraße verletzt (13.11.2024)

Trossingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße ist am Mittwochnachmittag eine Person verletzt worden. Eine 60-jährige VW Polo-Fahrerin war auf der Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr Tuninger Straße/Eberhardstraße unterwegs. Kurz vor dem Kreisel bremste sie verkehrsbedingt ab, woraufhin ein hinter ihr fahrender 21-Jähriger mit einem BMW in das Heck des Polos prallte. In Folge der Kollision schlug die 60-Jährige mit dem Kopf gegen die Nackenstütze und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich, die Frau begab sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Autos entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell