Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Warendorf (ots)

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag (05.09.2024, 10.55 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ahlen schwer verletzt worden.

Die 76-jährige Frau fuhr mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Straße Am Morgenbruch in Ahlen, um am Ende des Radweges über die abzweigende Schorlemerstraße zu fahren und auf der Straße Am Morgenbruch zu bleiben. Zeitgleich fuhr ein 87-jähriger Mann aus Ahlen mit seinem Pkw auf derselben Straße in dieselbe Richtung. Die 76-jährige Ahlnerin geriet aus noch unklarer Ursache soweit auf die Fahrbahn, dass sie von dem Pkw des Rentners erfasst und schwer verletzt wurde.

Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2700 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell