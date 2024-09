POL-WAF: Kreis Warendorf. Bewährte Dezernentin übernimmt die Leitung der Direktion Zentrale Aufgaben (ZA) der KPB Warendorf

Warendorf (ots) - Ein Autofahrer hat sich am Mittwoch (04.09.2024, 23.30 Uhr) einer Verkehrskontrolle in Ahlen entzogen. Die Beamten forderten den Fahrer des VW Passats auf der Hammer Straße auf anzuhalten. Der Mann ignorierte die Anhaltezeichen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch Ahlen in Richtung Sendenhorst und Tönnishäuschen. Von hier aus flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise ...

