Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Blaulicht-Action-Day - Bewerbungsstart am 01.06.2024

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Mühlenanger / Scharnhorstplatz, 17.08.2024, 09.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Gemeinsame Pressemitteilung der Blaulichtorganisationen des LK Northeim.

Am 17. August 2024 wird am Mühlenanger / Scharnhorstplatz der erste Blaulicht-Action-Day im Landkreis Northeim stattfinden.

Der Blaulicht-Action-Day ist eine gemeinschaftliche Nachwuchsgewinnungsaktion des ASB, DLRG, DRK, der Johanniter-Unfall Hilfe, der Kreisfeuerwehr Northeim sowie der Polizeiinspektion Northeim.

Insgesamt werden die Blaulichtorganisationen des Landkreises Northeim 60 Interessierten im Alter von 15 - 21 Jahren die Möglichkeit geben, sich in unterschiedlichen Einsatzszenarien der Blaulichtfamilie selber auszuprobieren. Die Interessierten sollen Action, Adrenalin und Endorphin sowie eine Menge an Erfahrungen und Teamwork erleben.

Die Wiesenfläche am Mühlenanger und am Scharnhorstplatz wird an diesem Tag in ein zweigeteiltes "Dorf" verwandelt. Neben dem 'Action Dorf' wird auch ein 'Info Dorf' errichtet, um sich über die entsprechenden Blaulichtorganisationen informieren zu können.

Der Bewerbungsstart für die genannte Zielgruppe startet ab Samstag, den 01. Juni 2024 und endet am Sonntag, dem 30.06.2024.

Der beigefügte QR-Code führt direkt auf unsere Internetseite, wo der Bewerbungsbogen heruntergeladen werden kann.

Alle weiteren Informationen sind der Internetseite unter: www.blaulicht-action-day.de zu entnehmen.

