Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Fünf verletzte und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro bei Unfall auf der Byk-Gulden-Straße (14.11.2024)

Singen (ots)

Fünf verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmittag auf der Byk-Gulden-Straße ereignet hat. Ein 38-Jähriger fuhr mit einem Ford Fiesta in Richtung Georg-Fischer-Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Grubwaldstraße bog der 38-Jährige nach links ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Focus eines 25 Jahre alten Mannes zusammen, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. In Folge des Aufpralls abgelenkt touchierte der Focus anschließend einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda Octavia. Sowohl die beiden Männer als auch eine in dem Fiesta mitfahrende 22-Jährige und zwei Kleinkinder erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

