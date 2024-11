Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in einer Bar in der Schwarzwaldstraße (15.11.2024)

Singen (ots)

In der Nacht auf Freitag hat sich in einer Bar in der Schwarzwaldstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ereignet. Gegen 2 Uhr betrat ein 24-Jähriger das Lokal und bestellte ein Bier, das er jedoch nicht bezahlen konnte. Unter anderem deswegen kam es zunächst zu einem verbalen Disput mit zwei weiteren Gästen im Alter von 23 und 32 Jahren. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung bei der der 23-Jährige und der 32-Jährige mehrfach auf den 24-jährigen einschlugen und ihn schließlich aus der Bar vertrieben. Im Außenbereich nahm sich der 24-Jährige, der eine Platzwunde und eine blutige Lippe erlitt, daraufhin mehrere faustgroße Steine und warf diese gegen die Scheibe des Lokals. Die Polizei ermittelt gegen die drei Männer nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

