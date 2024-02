Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrkartenautomat gesprengt

Schaidt (ots)

In der Nacht zum Dienstag, kurz vor 02:00 Uhr, sprengten unbekannte Täter den Fahrkartenautomaten an der Bahnhaltestelle in Schaidt und flüchteten mit einem unbekannten Fahrzeug in Richtung Vollmersweiler. Die Geldkassette wurde nicht entfernt. Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/287-0 entgegen.

