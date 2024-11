Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall auf der Hauptstraße (13.11.2024)

Blumberg (ots)

Gegen 11:30 Uhr ist es am Mittwoch auf der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden von circa 15.000 Euro gekommen. Um einem entgegenkommenden Lastwagen auszuweichen lenkte eine 67-Jährige ihren Mitsubishi weiter nach rechts in Richtung des Fahrbahnrandes. Doch unterschritt sie dabei den nötigen Abstand zu einem am Fahrbahnrand parkenden Audi und stieß mit ihm zusammen. Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell