Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einsteigediebstahl - Zeugen gesucht (15.11.2024)

Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einsteigediebstahl am Freitagnachmittag in der Reutestraße. Gegen 17:00 Uhr war eine bislang unbekannte Täterschaft, vermutlich über ein Garagendach, an das offenstehende Fenster eines WG-Zimmers gelangt. Über das Fenster konnte das Zimmer betreten und aus einem Schrank Bargeld entwendet werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, entgegen.

