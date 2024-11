Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Lkr. Rottweil) Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht (15.11.2024)

Dunningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit anschließender Verkehrsunfallflucht ist es am Freitagmorgen auf der alten B462 zwischen Hochwald und Dunningen gekommen. Die 66-jährige Geschädigte befuhr gegen 08:00 Uhr mit ihrem FORD Transit ordnungsgemäß eine dortige Rechtskurve, als ihr ein bislang unbekannter Pkw teilweise auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam. Im Begegnungsverkehr kam es zum Streifvorgang der Fahrzeuge, wodurch der Außenspiegel des FORD beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Hochwald fort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

