Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil) Schwerer Verkehrsunfall auf der K5531: Frontalzusammenstoß fordert zwei Schwerverletzte (16.11.2024)

Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil (ots)

Am Samstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5531 zwischen Schramberg-Sulgen und Hardt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 57-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr von Hardt in Richtung Sulgen und geriet dabei aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit einem entgegenkommenden VW eines 62-Jährigen kollidierte.

Die Wucht des Aufpralls war erheblich und machte den Einsatz von Rettungskräften notwendig. Die Feuerwehren aus Schramberg und Hardt rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an. Die Fahrertüren der beteiligten Fahrzeuge mussten entfernt werden, um dem Rettungsdienst den Zugang zur Versorgung der Verletzten zu ermöglichen.

Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurden die Verletzten in umliegende Kliniken gebracht. Der 62-jährige VW-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die K5531 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Die Unfallursache ist weiterhin Gegenstand laufender Ermittlungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil unter der Rufnummer 0741/348790 in Verbindung zu setzen (NK).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell