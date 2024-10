LPI-GTH: Moped entwendet - Zeugen gesucht

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots) - In einem Schnellrestaurant in der Alfred-Ley-Straße haben Unbekannte am Freitagmorgen eine Fensterscheibe beschädigt, indem sie eine Flasche gegen die Glasfassade warfen. Der Sachschaden an der zerbrochenen Scheibe wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0257737/2024 zu melden. (jk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

