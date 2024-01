POL-MS: Reifenplatzer enttarnt Palette an Straftaten - 49-Jähriger alkoholisiert mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Münster (ots) - Am Sonntagabend (21.1., 18:05 Uhr) ist ein 31-jähriger Münsteraner alkoholisiert mit einem E-Scooter auf der Weißenburgstraße gefahren und hat bei einem Sturz zwei parkende Pkws beschädigt. Eine Zeugin bemerkte den Sturz des Fahrers, sprach ihn an und informierte die Polizei. Der Fahrer war stark alkoholisiert und beschädigte zwei am Fahrrad ...

mehr