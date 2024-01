Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in ein Bürogebäude - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am Samstagmorgen (20.1., 05:39 Uhr) hat ein aufmerksamer Zeuge einen Einbruch in ein Bürogebäude an der Hülsebrockstraße beobachtet und die Polizei verstän-digt.

Der Einbrecher war beim Eintreffen der Polizei noch im Gebäude. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten umstellten und durchsuchten das Gebäude mithilfe eines Diensthundes. Im Haus trafen sie einen 58-jährigen Münsteraner an. Er hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich Werkzeuge und mögliches Diebesgut befanden. In seiner Jackentasche führte der Täter ein Einhandmesser mit, zwei weitere Messer befanden sich in seinem Rucksack.

Der 58-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

