POL-MS: 58-jährige Vermisste aus Münster wohlauf wieder aufgefunden - Aufmerksame Zeugen verständigen Polizei

Nachtrag zur Pressemitteilung "58-jährige Münsteranerin vermisst - Wer hat Ingeborg M. gesehen?" Polizei Münster - 17.01., 16:09 Uhr (ots https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5694137 )

Die seit Dienstag (16.01.) vermisste Münsteranerin Ingeborg M. ist am späten Freitagnachmittag (19.01.) in Coesfeld wohlauf wieder aufgefunden worden. Aufmerksame Zeugen hatten die Vermisste am Dienstag auf einem Taxigelände angetroffen und die Polizei verständigt. Die Beamten übergaben die Frau in die Obhut ihrer Betreuer des Stiftes Tilbeck.

