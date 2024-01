POL-MS: Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs - Fahrer schwer verletzt

Münster (ots) - Am Samstagmorgen (20.1., 05:39 Uhr) hat ein aufmerksamer Zeuge einen Einbruch in ein Bürogebäude an der Hülsebrockstraße beobachtet und die Polizei verstän-digt. Der Einbrecher war beim Eintreffen der Polizei noch im Gebäude. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten umstellten und durchsuchten das Gebäude mithilfe eines Diensthundes. Im Haus ...

