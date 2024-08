LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Altenburg (ots) - Am 17.08.2024, kurz nach 23 Uhr wurden Beamte der PI Altenburger Land zu einer Körperverletzung zu eine Bar in der Fabrikstraße in Altenburg gerufen. Hintergrund war eine Streitigkeit zwischen einer 40 - jährigen Beschuldigten und einem 36 - jährigen, welche in einer Handgreiflichkeit endete. Die Frau muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

