Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung

Altenburg (ots)

Am 17.08.2024, kurz nach 23 Uhr wurden Beamte der PI Altenburger Land zu einer Körperverletzung zu eine Bar in der Fabrikstraße in Altenburg gerufen. Hintergrund war eine Streitigkeit zwischen einer 40 - jährigen Beschuldigten und einem 36 - jährigen, welche in einer Handgreiflichkeit endete. Die Frau muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell