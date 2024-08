LPI-G: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Greiz (ots) - Greiz. Zwischen dem 10.08.2024 und dem 17.08.2024 soll es zu einer Sachbeschädigung an der Evangelisch-Lutherischen Kirche Greiz in der Friedhofstraße 25 gekommen sein. Bislang unbekannte Täter sollen mit Steinen ein Bleiglasfenster der Kirche eingeworfen haben und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von 4.000EUR. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung ...

