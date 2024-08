Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer schwer verletzt

Greiz (ots)

Weida. Am Samstag, den 17.08.2024 ereignete sich auf der Geraer Landstraße (B92) ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw- Fahrer wollte mit seinem Honda Civic vom Gelände der SB-Tankstelle auf die Geraer Landstraße abbiegen. Ein auf der B92 in Richtung Gera fahrender Pkw-Fahrer in einem Citroen C4 verzichtete auf seine Vorfahrt und ließ den Honda Civic vom Tankstellengelände auf die B92 auffahren. Währenddessen überholte ein Motorradfahrer auf der Geraer Landstraße den Citroen C4 und kollidierte mit dem abbiegenden Honda Civic. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die B92 war an der Unfallstelle knapp zwei Stunden vollständig gesperrt.

