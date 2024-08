LPI-G: Diebesgut festgestellt bevor der Diebstahl beanzeigt wurde

Greiz (ots) - Weida. Am Samstag, den 17.08.2024 ereignete sich auf der Geraer Landstraße (B92) ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw- Fahrer wollte mit seinem Honda Civic vom Gelände der SB-Tankstelle auf die Geraer Landstraße abbiegen. Ein auf der B92 in Richtung Gera fahrender Pkw-Fahrer in einem Citroen C4 verzichtete auf seine Vorfahrt und ließ den Honda Civic vom Tankstellengelände auf die B92 ...

mehr