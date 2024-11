Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn - Autofahrer wird leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn am Montagmittag in der Oststadt wurde der unfallverursachende Pkw-Lenker in seinem Fahrzeug eingeschlossen und leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 48-jähriger VW-Fahrer gegen 14:10 Uhr auf der Durlacher Allee stadteinwärts. Als er an der Einmündung zur Straße Am Großmarkt offenbar verbotswidrig wenden wollte und hierbei über die Gleise fuhr, kollidierte er mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn der Linie 1. Bei dem Zusammenstoß wurde der 48-Jährige in seinem Fahrzeug eingeschlossen und konnte dieses nicht mehr selbständig verlassen. Er musste von der hinzugerufenen Feuerwehr befreit werden. Zur Versorgung seiner wohl leichten Verletzungen kam der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der Unfallort war für die Rettungs- und Abschleppmaßnahmen rund eine Stunde gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt etwa 9.000 Euro.

Zeugen des Unfalls oder Fahrgäste der Straßenbahn, die möglicherweise infolge der Kollision verletzt wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/94484-0 zu melden.

