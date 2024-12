FW Stuttgart: Kleinbrand in Wohnung im Stadtteil Kaltental

Stuttgart (ots) - Am Samstagnachmittag ist ein Zimmer in Stuttgart-Botnang in Brand geraten. Dabei verletzten sich zwei Personen leicht. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart an der Einsatzstelle eintrafen, trat dichter, schwarzer Rauch aus den Fenstern des ersten Obergeschosses des Mehrfamilienhauses. Sofort gingen vier Einsatzkräfte zur Menschenrettung und Brandbekämpfung unter Atemschutz in die verrauchte Wohnung vor. Dort brannte ein Raum in voller Ausdehnung. ...

