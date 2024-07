Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Parkender PKW touchiert

Bild-Infos

Download

Soest (ots)

Am gestrigen Sonntag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Soest in der Straße "Krummel". Ein dort parkender, grauer Mercedes Benz GLC wurde vermutlich durch einen anderen PKW am hinteren linken Kotflügel touchiert. Der verursachende Fahrer verließ die Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Durch den Zusammenstoß entstand ein hoher Sachschaden.

Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Flüchtigen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell