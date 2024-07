Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Falsche Polizisten überlisten Senior

Lippetal (ots)

Am vergangenen Freitagmittag, gegen 13:15 Uhr, wurde ein 71-jähriger Lippetaler von einem Anruf vermeintlich von der Polizei überrascht. Der Sohn des Lippetalers soll ein Kind angefahren haben, diese sei nach einer Operation verstorben. Der Sohn sei vorläufig festgenommen worden und könne nur durch eine Kaution entlassen werden. Die Kaution sei an die Gerichtskasse Hamm zu entrichten. Da das Gericht am Freitagnachmittag bereits geschlossen war, wurde ein Treffpunkt in Hamm am Santa-Monica-Platz am Marienkrankenhaus in der Nassauerstraße vereinbart. Gegen 16:10 Uhr fand die Geldübergabe statt. Der Senior wurde um eine niedrige fünfstellige Summe betrogen. Der Lippetaler konnte die Dame, die das Bargeld abgeholt hat, wie folgt beschreiben: Die Frau war circa 50-60 Jahre alt, sie hat blondes, lockiges Haar und eine kräftige Statue. Sie trug eine Brille und ein orangefarbenes Oberteil. Zeugen, die Hinweise zur Übergabe und der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Soest unter der Rufnummer 02921 91000 oder der nächst gelegenen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei appelliert an dieser Stelle nochmals:

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Beenden Sie das Telefonat umgehend. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Haustüre. - Übergeben Sie weder Bargeld, noch Schmuck oder Wertgegenstände bzw. Ihre Kreditkarte. - Weder Polizei noch Bankmitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause. - Rufen Sie in jedem Fall die Polizei unter der 110 und erstatten Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell