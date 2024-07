POL-SO: Streifenwagen mit weißer Farbe beschmiert

Lippstadt (ots) - Am Freitag, den 26. Juli, gegen 11:55 Uhr, geriet auf dem Blütenweg eine Hecke in Brand. Ein 65-jähriger Anwohner beseitigte auf seinem Grundstück mit einem Brenner Unkraut. Dabei entzündete sich eine Hecke. Der aufsteigende Rauch zog durch ein offenstehendes Fenster in ein angrenzendes Mehrfamilienhaus. Eine 77-Jährige atmete den Rauch in ihrer Wohnung ein und klagte über Atemnot. Sie wurde vorsorglich in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Der ...

