POL-SO: Lippstadt - Zweiradfahrer bei Sturz verletzt

Werl (ots) - Eine 73-jährige Pedelec-Fahrerin aus Werl hatte am Freitagnachmittag (26.07.), gegen 14.25 Uhr, den Westuffler Weg befahren und war in die Straße Kurfürstenring eingebogen. Etwa in Höhe der Hausnummer 65 beabsichtigte sie anzuhalten und abzusteigen. Dabei stürzte die Werlerin ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich am Bein. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. ...

mehr