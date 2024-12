Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Nikolaus-Aktion der Höhenrettung am Olgahospital - Klinikum Stuttgart

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Stuttgart (ots)

Alle Jahre wieder bringen mehrere Höhenretter der Feuerwehr Stuttgart unzählige Kinderaugen zum Leuchten, wenn sie sich als Nikolaus verkleidet vom Dach des Kinderkrankenhauses abseilen und anschließend Süßigkeiten verteilen. An Deutschlands größtem Kinderkrankenhaus, dem Olgahospital des Klinikums Stuttgart, war es heute wieder soweit und zahlreiche Kinder sowie auch deren Eltern waren begeistert.

Es sind jedes Jahr beeindruckende Bilder für die kleinen Patienten des Olgahospitals des Klinikums Stuttgart: Als Nikoläuse verkleidete Feuerwehrmänner, Spezialisten der Stuttgarter Höhenrettungseinheit von der Feuer- und Rettungswache 5, seilen sich aus rund 35 Metern Höhe an der Fassade des Gebäudes ab. Mit gebannten Blicken verfolgten die zahlreichen Zuschauer den Abseilvorgang, umso größer war die Freude der Kinder bei der anschließenden Verteilung der mitgebrachten Geschenke. Die kamen dabei in einer weihnachtlich dekorierten Rettungstrage angeschwebt, begleitet von einem weiteren Nikolaus - welch ein Spektakel.

Durch eine Kooperation des Klinikums Stuttgart und der Feuerwehr Stuttgart mit Unterstützung der "Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V." wurde diese Aktion im Rahmen einer Ausbildungseinheit der Höhenretter ermöglicht. Die Nikolauskostüme stellte freundlicherweise das Schauspielhaus Stuttgart zur Verfügung. Die weihnachtlichen Präsente wurden durch die seit Jahren stattfindenden Schokoladenspenden der Rübezahl Schokoladen GmbH an die Olgäle-Stiftung ermöglicht.

Die Ärztliche Leiterin des Zentrums für Kinder-, Jugend- und Frauenmedizin am Klinikum Stuttgart, PD Dr. Thekla von Kalle, lobt: "Wie jedes Jahr das absolute Highlight für unsere kleinen Patientinnen und Patienten und eine willkommene Abwechslung in der Vorweihnachtszeit. Mein herzlichster Dank gilt allen Beteiligten für dieses tolle Engagement, insbesondere den "Nikoläusen" der Höhenrettung.". Auch für die Feuerwehrmänner ist die Nikolaus-Aktion am Olgahospital alles andere als ein Pflichttermin. Fabian Körner bestätigt: "Bei der Aktion in so viele leuchtende Kinderaugen schauen zu dürfen und den Kindern in ihrer schweren Zeit im Krankenhaus eine Freude bereiten zu können, ist für uns alle jedes Jahr aufs Neue ein tolles Erlebnis." Gleichzeitig ist die Aktion auch eine weitere Übung für den Ernstfall für die Höhenretter. Für Amtsleiter und Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge ist die Nikolaus-Aktion ebenfalls absolute Ehrensache: "Wir als Feuerwehr unterstützen diesen traditionellen Termin sehr gerne und freuen uns, damit den Kindern im Olgahospital eine Freude zu machen."

Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Stuttgart Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Stuttgart ist eine Spezialeinheit, die bei der Rettung aus Höhen und Tiefen zum Einsatz kommt. Die rund 50 Einsätze pro Jahr reichen von medizinischen Transporthilfen in unwegsamem Gelände, bis hin zu komplexen Personenrettung von Baukränen oder Einsätze zur technischen Hilfeleistung. Doch auch im häuslichen Umfeld kommen die Höhenretter zum Einsatz. So sind ihre Fähigkeiten immer wieder gefragt, wenn der Transport von schwergewichtigen Patienten durch den Treppenraum oder über die Drehleiter nicht möglich ist. Gerade bei Einsätzen mit verletzten oder erkrankten Personen kommt den Höhenrettern zugute, dass jeder von ihnen auch im Rettungsdienst aktiv ist und somit auch eine medizinische Versorgung während der Rettung gewährleisten kann. Die Höhenretter sind an der neuen Feuer- und Rettungswache 5 auf den Fildern stationiert und rund um die Uhr einsatzbereit.

Klinikum Stuttgart

Das Klinikum Stuttgart umfasst das Katharinenhospital, das Krankenhaus Bad Cannstatt und Deutschlands größte Kinderklinik, das Olgahospital. 9.000 Mitarbeitende, darunter 3.000 Pflegekräfte und über 1.000 Ärztinnen und Ärzte, versorgen jährlich rund 90.000 Patienten stationär und mehr als 600.000 ambulant, einschließlich 100.000 Notfällen. Über 3.200 Geburten und mehr als 53.000 Operationen werden jedes Jahr im Klinikum Stuttgart betreut. Das Katharinenhospital wird derzeit für über 800 Mio. EUR neu gebaut und schafft modernste Infrastrukturen für die Patientenversorgung.

Fotos: Klinikum Stuttgart / Johannes Kirchherr

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell