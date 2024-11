Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt/A8 - Unfall durch ungenügenden Sicherheitsabstand

3 Leichtverletzte, 5 beschädigte Fahrzeuge und 62.000EUR Sachschaden sind die Bilanz des Unfalls am Freitagnachmittag

Ulm (ots)

Gegen 15:40 Uhr war eine 27-Jährige mit ihrem BMW auf dem linken Fahrstreifen der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Merklingen stockte der Verkehr. Die 27-Jährige bremste daraufhin ab. Ein nachfolgender 30-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr dem BMW auf. Anschließend fuhren eine 35-jährige Mercedes-Fahrerin, eine 79-jährige BMW-Fahrerin und eine 40-jährige VW-Fahrerin dem jeweils vorausfahrenden Fahrzeug auf. Die verunfallten Fahrzeuge verteilten sich auf beide Fahrstreifen, sodass der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden musste. Durch die Kollision verletzten sich die 79-Jährige und ihr 80-jähriger Beifahrer im BMW, sowie die 40-jährige VW-Fahrerin leicht. Sie wurden durch die eingesetzten Rettungswagen in umliegende Kliniken verbracht. Alarmierte Rettungshubschrauber mussten nicht landen und konnten abdrehen. Die Feuerwehren Gruibingen und Hohenstadt waren ebenfalls mit mehreren Einsatzfahrzeugen an der Unfallstelle.

Die beiden Fahrstreifen der A8 waren für die Unfallaufnahme des Verkehrsdiensts Mühlhausen im Täle und das Abschleppen von 4 Fahrzeugen für 2 Stunden gesperrt.

