Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zimmerbrand

Stuttgart (ots)

Am Samstagnachmittag ist ein Zimmer in Stuttgart-Botnang in Brand geraten. Dabei verletzten sich zwei Personen leicht.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart an der Einsatzstelle eintrafen, trat dichter, schwarzer Rauch aus den Fenstern des ersten Obergeschosses des Mehrfamilienhauses. Sofort gingen vier Einsatzkräfte zur Menschenrettung und Brandbekämpfung unter Atemschutz in die verrauchte Wohnung vor. Dort brannte ein Raum in voller Ausdehnung. Um eine Brandausbreitung auf das darüber liegende Stockwerk zu verhindern, wurde parallel ein weiteres Löschrohr an der Gebäudefassade eingesetzt. Die Bewohner hatten sich, nach ersten Löschversuchen, bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen können. Zwei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Beide Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Stuttgarter Klinik gebracht.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die Wohnung an die Eigentümer übergeben werden. Das vom Brand betroffene Stockwerk ist momentan nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Inspektionsdienst Feuerwache 4: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Botnang: Löschzug

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Rettungswagen PSNV

