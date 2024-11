Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241122 - 1129 Frankfurt - Flughafen: Außerplanmäßige Landung in Frankfurt - Aggressiver Passagier sorgt für Zwischenstopp

Frankfurt (ots)

(lo) Ein Passagierflugzeug auf dem Weg nach Delhi musste am Donnerstagmorgen (21. November 2024) außerplanmäßig auf dem Frankfurter Flughafen landen. Grund für die Flugunterbrechung war das aggressive Verhalten eines Passagiers.

Nach bisherigen Erkenntnissen informierte die Deutsche Flugsicherung gegen 09:00 Uhr die zuständige Polizeidienststelle über die Situation an Bord. Ein stark alkoholisierter 40-jähriger Mann soll während des Fluges die Crew massiv verbal beleidigt und einen Mitarbeiter körperlich angegriffen haben. Trotz wiederholter Beruhigungsversuche eskalierte sein Verhalten, so dass sich der Kapitän entschloss, die Maschine sicher in Frankfurt zu landen.

Das Flugzeug setzte seinen Flug am späten Vormittag ohne den auffälligen Passagier fort. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Nach seiner Ausnüchterung brachte ihn die Polizei in den Transitbereich des Flughafens. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung verantworten.

