POL Schwaben Nord: Einsätze auf dem Volksfest

Augsburg (ots) - Buttenwiesen - Am heutigen Freitag (23.08.2024) geriert eine Garage auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wortelstetten in Brand. Gegen 04.00 Uhr kam es zu einem Brand in der Garage des landwirtschaftlichen Anwesens. Danach griff das Feuer auf das Gebäude über. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell noch ermittelt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde bisher niemand verletzt. Die Kriminalpolizei ...

