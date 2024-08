POL Schwaben Nord: Widerstand bei Streitschlichtung

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Donnerstag (22.08.2024) gegen 22.00 Uhr zündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mülltonne in der Familie-Einstein-Straße an und verursachten so einen Sachschaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei Augsburg 6 ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt ...

